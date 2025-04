Picchia la moglie e la chiude in casa 39enne arrestato a Como come la donna è riuscita a salvarsi

39enne comasco è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate. La Polizia è intervenuta dopo una segnalazione di lite domestica. Notizie.virgilio.it - Picchia la moglie e la chiude in casa, 39enne arrestato a Como: come la donna è riuscita a salvarsi Leggi su Notizie.virgilio.it Uncomasco è statoper maltrattamenti e lesioni aggravate. La Polizia è intervenuta dopo una segnalazione di lite domestica.

Cosa riportano altre fonti

Picchia la moglie due volte a settimana: «Lo dice l’Islam». Botte anche al figlio - Alla moglie dice: «Sei un asino e muori asino». Al figlio consiglia di lasciare la ginnastica, riempiendolo di pugni: «Non sai fare niente» 🔗imolaoggi.it

Ubriaco picchia la moglie e sfonda il finestrino di una volante - Si è ubriacato, ha aggredito la moglie e i famigliari e poi ha opposto resistenza agli agenti. É successo nella serata di sabato 22 febbraio a Novara, in corso Risorgimento, dove un uomo di 31 anni, durante una cena con alcuni parenti, ha bevuto molto e poi ha aggredito la moglie, lanciando una... 🔗novaratoday.it

Picchia la moglie incinta e le figlie, un calvario durato 15 anni: scatta il braccialetto elettronico - TRIESTE - Pugni, testate, mani strette al collo della moglie fino a farle perdere i sensi, costringendola a stare in casa e umiliandola per aver avuto degli aborti spontanei: sono solo alcune delle agghiaccianti violenze che sarebbero state perpetrate da un padre alla coniuge e alle figlie minori... 🔗triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Mantova, chiude la moglie in casa e la minaccia davanti ai figli minorenni: arrestato 38enne; Picchia la moglie e la chiude a chiave in ripostiglio: “Deve imparare”. Arrestato nel Napoletano; Picchia la moglie e chiude il figlio in cantina, condannato marito e padre violento; Picchia la moglie e tenta di incendiare la casa, condannato un 43enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia