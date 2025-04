Metalmeccanici e rinnovo del contratto del lavoro i sindacati annunciano uno nuovo sciopero

sciopero nella giornata di martedì per tutte le aziende metalmeccaniche della provincia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. "I lavoratori Metalmeccanici del territorio hanno già dimostrato, con forza e determinazione, di non. Cesenatoday.it - Metalmeccanici e rinnovo del contratto del lavoro: i sindacati annunciano uno nuovo sciopero Leggi su Cesenatoday.it Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato otto ore dinella giornata di martedì per tutte le aziende metalmeccaniche della provincia per ildelcollettivo nazionale del. "I lavoratoridel territorio hanno già dimostrato, con forza e determinazione, di non.

Metalmeccanici, pronte 8 ore di sciopero: "Riaprire le trattative per il rinnovo del contratto collettivo" - I metalmeccanici di Palermo e provincia incrociano le braccia per la mancata riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro "dovuta all’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal - sostengono i sindacati - che continuano a trincerarsi ‘dietro la loro... 🔗palermotoday.it

Vertenza dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto: sciopero e presidio sotto Palazzo Raffaello - Prosegue la vertenza dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto con altre 8 ore di sciopero, articolate a partire dal 10 febbraio fino al 21 febbraio nella provincia di Ancona. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato, a livello provinciale, 4 ore di sciopero il 14 febbraio e 4 ore il 21 febbraio... 🔗anconatoday.it

Avellino, metalmeccanici in piazza per il rinnovo del contratto - Dopo le proteste delle scorse settimane, continua la mobilitazione del settore automotive. Questa mattina i metalmeccanici irpini hanno aderito allo sciopero nazionale di 8 ore - indetto dalle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm - e sono tornati in piazza per far sentire la loro voce, ribadendo la... 🔗avellinotoday.it

Metalmeccanici, sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro - Genova – Oggi le fabbriche genovesi sono ferme e occupate simbolicamente da lavoratrici e lavoratori che sono scesi in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. I lavoratori sono in lo ... 🔗ilsecoloxix.it

Metalmeccanici, nuovo scioperi entro fine mese. I sindacati: “Trattative mai iniziate, nuovo contratto indispensabile” - Nuovi scioperi dei metalmeccanici, entro fine mese, per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale. L’annuncio arriva dalle segreterie nazionali e territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm. In una ... 🔗msn.com

Contratto metalmeccanici martedì il quinto sciopero - Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato 8 ore di astensione nelle aziende della provincia Presidio a Marcignago davanti alla ditta del presidente di Assolombarda ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it