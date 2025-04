La Nazionale Femminile di sitting volley sceglie Pisa per il suo nuovo raduno

nuovo raduno, il sesto stagionale, per la Nazionale Femminile di sitting volley. Prosegue dunque il lavoro per le azzurre del tecnico Pasquale D’Aniello, che dal 1 al 4 maggio si ritroveranno presso il Centro Dream volley di Pisa per un collegiale utile per preparare al meglio la prossima. Pisatoday.it - La Nazionale Femminile di sitting volley sceglie Pisa per il suo nuovo raduno Leggi su Pisatoday.it Un, il sesto stagionale, per ladi. Prosegue dunque il lavoro per le azzurre del tecnico Pasquale D’Aniello, che dal 1 al 4 maggio si ritroveranno presso il Centro Dreamdiper un collegiale utile per preparare al meglio la prossima.

