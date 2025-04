Rosella Sensi rivela Moratti mi ha chiamata per chiarire l’episodio di Totti non dimentico quando fece quella cosa

Rosella Sensi, figlia dello storico presidente giallorosso Franco, svela un aneddoto legato a Massimo Moratti. Intervistata dal Corriere dello Sport, Rosella Sensi, figlia di Franco (entrambi ex presidenti della Roma) ha spiegato come abbia recentemente chiarito la vicenda creatasi dopo le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, il quale aveva fatto intendere come in passato i giallorossi lo avessero quasi implorato di portare in nerazzurro Francesco Totti per via dei problemi economici che stava attraversando la società romana. «Se con Moratti i rapporti erano buoni? Sì, e non dimentico che quando battemmo l'Inter nella finale di coppa Italia fece suonare il nostro inno allo stadio. Ci siamo sentiti di recente, ha chiamato lui per chiarire un episodio.

