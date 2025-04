Perché Papa Francesco ha scelto di essere seppellito a Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche Papali della città, insieme a San Pietro, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le mura. Questo luogo di culto, tra i più antichi e venerati del cristianesimo, fu edificato a partire dal V secolo d.C. e rappresenta oggi un raro esempio di architettura paleocristiana, sopravvissuta nei secoli grazie a sapienti interventi che hanno saputo integrare, senza stravolgere, elementi di epoche diverse. La sua storia millenaria si intreccia ora con un nuovo capitolo di grande significato: il legame speciale di Papa Francesco con questo santuario, culminato nel desiderio espresso nel suo testamento di essere sepolto proprio tra quelle mura cariche di fede.La devozione di Francesco verso Santa Maria Maggiore non è nata per caso, ma affonda le radici in una profonda venerazione Mariana che ha segnato tutta la sua vita sacerdotale ed episcopale. Leggi su Caffeinamagazine.it Sulla sommità del colle Esquilino, a Roma, si erge imponente la Basilica di, una delle quattro basilicheli della città, insieme a San Pietro, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le mura. Questo luogo di culto, tra i più antichi e venerati del cristianesimo, fu edificato a partire dal V secolo d.C. e rappresenta oggi un raro esempio di architettura paleocristiana, sopravvissuta nei secoli grazie a sapienti interventi che hanno saputo integrare, senza stravolgere, elementi di epoche diverse. La sua storia millenaria si intreccia ora con un nuovo capitolo di grande significato: il legame speciale dicon questo santuario, culminato nel desiderio espresso nel suo testamento disepolto proprio tra quelle mura cariche di fede.La devozione diversonon è nata per caso, ma affonda le radici in una profonda venerazionena che ha segnato tutta la sua vita sacerdotale ed episcopale.

