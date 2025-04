Paga 500 euro per un furgone ma è una truffa denunciato

denunciato un 48enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa internet. La vicenda è iniziata qualche mese fa, quando un 28enne di origine straniera residente in provincia, ha notato un. Parmatoday.it - Paga 500 euro per un furgone ma è una truffa: denunciato Leggi su Parmatoday.it Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fontanellato, a seguito di un’articolata indagine, hannoun 48enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di unainternet. La vicenda è iniziata qualche mese fa, quando un 28enne di origine straniera residente in provincia, ha notato un.

"Costava 7.250 euro, io l'ho pagata 21.500": come si compra (e quanto si paga) una borsa Hermès nel mercato reseller - "Ho acquistato una Birkin di Hermès: costava 7.250 euro, io l'ho pagata 21.500 euro tramite reseller. Avrei voluto comprarla direttamente in boutique, ma mi è risultato impossibile. Ha liste d'attesa davvero troppo lunghe": inizia così il racconto di Marco, nome di fantasia di un imprenditore che... 🔗today.it

Ancona, Conerobus, mancano 500 euro nella busta paga, il Cda ai dipendenti beffati: «Difficoltà finanziarie» - ANCONA - «Difficoltà finanziarie». Così, con una nota interna, l?amministratore delegato di Conerobus Giorgio Luzi ha risposto ieri mattina agli oltre 400 dipendenti... 🔗corriereadriatico.it

Busta paga, aumenti oltre i 500 euro: ecco per chi salgono gli stipendi e quando - Una busta paga più ricca di oltre 500 euro. Sono questi gli aumenti degli stipendi mensili previsti tra il 2019 e il 2027 per i dipendenti pubblici. A stimarlo è il Rapporto sulle retribuzioni degli statali redatto dall’Aran. In questo periodo di nove anni i salari sono quindi cresciuti di circa il 20%, in base ai diversi contratti. Secondo il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, l’inflazione nel periodo 2016-2027 non intaccherà il potere d’acquisto. 🔗lanotiziagiornale.it

Conerobus ora paga i 500 euro . Crediti vantati, il cda trova i soldi - La voce una tantum era in forse e questo aveva preoccupato non poco i dipendenti. L’assessore Zinni si è speso in prima persona, ieri la decisione: "La liquidtà è un problema comune alle aziende del s ... 🔗msn.com

Ancona, Conerobus, mancano 500 euro nella busta paga, il Cda ai dipendenti beffati: «Difficoltà finanziarie» - Una replica stringata, poche righe per giustificare la «mancata erogazione» del bonus una tantum da 500 euro che spetterebbe ad ogni lavoratore in base al nuovo contratto collettivo nazionale. In ... 🔗corriereadriatico.it