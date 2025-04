Carrarese Sampdoria 1 0 pagelle poco da salvare sconfitta pesante

Sampdoria perde 1-0 contro la Carrarese e complica la sua corsa verso la salvezza. Una gara nervosa e spezzettata, in cui i toscani hanno messo in campo più grinta e più corsa, capitalizzando al massimo il goal segnato in avvio da Torregrossa. I blucerchiati hanno provato a reagire, ma hanno. Genovatoday.it - Carrarese-Sampdoria 1-0, pagelle: poco da salvare, sconfitta pesante Leggi su Genovatoday.it Laperde 1-0 contro lae complica la sua corsa verso la salvezza. Una gara nervosa e spezzettata, in cui i toscani hanno messo in campo più grinta e più corsa, capitalizzando al massimo il goal segnato in avvio da Torregrossa. I blucerchiati hanno provato a reagire, ma hanno.

