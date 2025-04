Paestum Wine Fest Business verso inaugurazione della XIV edizione la presentazione

edizione 2025 del Paestum Wine Fest Business alla presenza di istituzioni, stampa e operatori del settore presso il Palazzo della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli. A guidare i lavori del tavolo, presieduto dal. Salernotoday.it - Paestum Wine Fest Business: verso l'inaugurazione della XIV edizione, la presentazione Leggi su Salernotoday.it Sono stati presentati ufficialmente il programma e i players dell’2025 delalla presenza di istituzioni, stampa e operatori del settore presso il PalazzoRegione Campania al Centro Direzionale di Napoli. A guidare i lavori del tavolo, presieduto dal.

Avvinando Wine Fest festeggia dieci anni e torna a Palermo: circa 80 le cantine partecipanti - Sono dieci le candeline per Avvinando Wine Fest, la manifestazione che dal 2011 conduce alla scoperta delle produzioni vinicole di qualità, siciliane e non solo. Dopo aver saltato un giro lo scorso anno, nel 2024, l’evento torna rinnovato nella forma e nella sostanza e riparte con una decima... 🔗palermotoday.it

Degustazioni, enogastronomia e il Wine fest: torna "Val Tidone: il gusto si fa in quattro" - Secondo anno di "Val Tidone; il gusto si fa in quattro" il progetto di marketing e promozione del territorio che vede la collaborazione fra i quattro comuni della Valtidone (Borgonovo, Pianello, Ziano e Alta Val Tidone) e le associazioni di categoria Confcommercio-Unione Commercianti... 🔗ilpiacenza.it

PAESTUM WINE FEST BUSINESS 2025, AL VIA LA 14^ EDIZIONE - Wine - Si muovono gli ingranaggi per la messa in moto del “Paestum Wine Fest Business 2025”, in programma dal 4 al 6 maggio 2025 nella storica location NEXT - Nuo - Redazione James ... 🔗jamesmagazine.it

Paestum Wine Festival: il programma completo con ospiti e eventi da non perdere - Il Paestum Wine Festival 2025 torna dal 4 al 6 maggio a Paestum con oltre 250 aziende, 50 buyers internazionali, 11.000 etichette in degustazione, masterclass, incontri e ospiti d'eccezione dal mondo ... 🔗italiaatavola.net