Genova Trail 2025 tante novità per la corsa tra palazzi storici e vette a picco sul mare

Genova Trail torna domenica 27 aprile 2025, dalle ore 6:30, per una giornata dedicata a gare competitive di corsa in montagna con partenza da piazza de Ferrari.La terza edizione dell'evento si arricchisce di nuove sfide. Sono infatti previste tre distanze sulle quali gareggiare. La new entry.

Genova Trail 2025, tante novità per la corsa tra palazzi storici e vette a picco sul mare - Genova Trail torna domenica 27 aprile 2025, dalle ore 6:30, per una giornata dedicata a gare competitive di corsa in montagna con partenza da piazza de Ferrari. La terza edizione dell'evento si arricchisce di nuove sfide. Sono infatti previste tre distanze sulle quali gareggiare. La new entry...

