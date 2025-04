In via Basini umido non viene ritirato dal 17 aprile

Riceviamo e pubblichiamo: "In via F.llia Basini a Forlì, Alea non ritira l'umido dal giorno di giovedì 17 aprile. Come indicato online, siccome lunedì è stato festivo, sarebbero dovuti passare innanzitutto sabato 19, poi giovedì 24, cosa che non è successa. Con molti giorni di festività si sono.

