Bagni pubblici a Viterbo sono rimasti solo i cartelli e tanto degrado

Bagni pubblici a Viterbo? Ormai, da anni, sono solo un ricordo. O, peggio, un paradosso: cartelli che indicano servizi inesistenti. A esasperare la situazione è una foto rilanciata sui social dalla pagina Tuscialove. Uno scatto che immortala un uomo mentre finge (?) di urinare proprio sotto un.

Bagni pubblici in piazzale Rosselli "ostaggio" dei ritardi del Comune: scoppia la polemica - I bagni pubblici ad Agrigento ostaggio di una vera e propria maledizione. Dopo i famosi bagni autopulenti che vennero acquistati ma non sono stati mai installati, con le strutture comunali abbandonate da anni senza nessun progetto concreto di recupero, a novembre del 2024 si annunciò l'impegno...

Cantiere in via Badaloni, bagni pubblici ancora off limits - Dopo una breve parentesi di accessibilità, i bagni pubblici di via Badaloni, nei pressi dell'ospedale di Recanati e in una zona ad alta affluenza turistica per la vicinanza con casa Leopardi, sono nuovamente inutilizzabili. Il cantiere per la realizzazione della nuova casa di comunità dell'ospedale ha ripreso spazio inglobando i servizi igienici all'interno della sua recinzione e rendendoli off-limits per cittadini e visitatori.

Terni, bagni pubblici in città e nelle zone turistiche: "Affrontiamo un problema annoso". Le zone ed il progetto - Un problema endemico per la città di Terni, sollevato a più riprese anche in ottica di accoglienza dei turisti. L'assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi, intervenendo alla nostra redazione di www.ternitoday.it, annuncia una novità che riguarda l'istallazione e la gestione dei bagni pubblici...

