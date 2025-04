Zelensky e Trump ai funerali del Papa L’incontro flash tra i due leader prima di uscire in piazza San Pietro – La foto simbolo

Papa Francesco potrebbe diventare il terreno fertile per la fine del conflitto russo-ucraino. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare alle esequie. Ed è riuscito a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump presente anche lui alle esequie. I due si sono parlati una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al Papa, Trump, invece di uscire sul sagrato, si è appartato con il leader ucraino e poi, dopo il breve faccia a faccia, sono usciti uno dopo l'altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena Zelenska, in piazza. Zelensky, invece della consueta uniforme militare, è vestito in nero. I due potrebbero anche soffermarsi in privato dopo la chiusura della cerimonia. Non a caso indiscrezioni riportano che le prime delegazioni a lasciare piazza San Pietro, mentre il feretro del Papa raggiungerà Santa Maria Maggiore, saranno proprio le delegazioni Usa e Ucraina.

