Mamme single che crescono i figli insieme alle amiche i social rilanciamo il fenomeno delle Mummones

Mamme single scelgono di crescere i figli insieme alle loro migliori amiche, condividendo casa, spese e responsabilità. Sono le cosidette "Mummones", un nuovo modello di maternità in comune – spesso raccontato sui social – che unisce indipendenza, sostegno reciproco e solidarietà quotidiana. Leggi su Fanpage.it Sempre piùscelgono di crescere iloro migliori, condividendo casa, spese e responsabilità. Sono le cosidette "", un nuovo modello di maternità in comune – spesso raccontato sui– che unisce indipendenza, sostegno reciproco e solidarietà quotidiana.

Ne parlano su altre fonti

“Le mamme sono convinte che senza figli la vita sia molto più semplice”: lo sfogo di una donna single - Una donna single e senza figli ha spiegato che a volte le sembra che le sue amiche mamme single diano per scontato che la sua vita è più semplice della loro. "Vi assicuro che anche badare a se stessi in questa società è complesso"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Riarmo Ue, il controvertice della Lega infastidisce FdI: crescono le tensioni in maggioranza - Matteo Salvini avrebbe organizzato un vertice della Lega a poche ore dal Cdm previsto oggi a Palazzo Chigi, per discutere di riarmo e in generale di politica estera. Da qui sarebbe nato il fastidio del premier che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un acceso confronto sulla questione con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti L'articolo Riarmo Ue, il controvertice della Lega infastidisce FdI: crescono le tensioni in maggioranza proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il decreto Indennizzi balneari slitta ancora, crescono le tensioni con il Governo - La questione balneari in Italia è tutt’altro che risolta, con l’approvazione attesa del decreto Indennizzi che è stata fatta slittare di qualche giorno per maggiori approfondimenti. Il provvedimento, pensato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Mef, sarebbe dovuto essere approvato nella giornata del 31 marzo 2025, ma il governo ha deciso di prendersi alcuni giorni in più per discutere ancora con le Regioni, i Comuni e le associazioni di categoria. 🔗quifinanza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mamme single che crescono i figli insieme alle amiche: i social rilanciamo il fenomeno delle Mummones; L’esercito dei genitori single : Crescere da soli i bambini è dura. Ma ora i social possono aiutare; Sempre più madri single e a rischio povertà a Sassari; Crescere un figlio da sola: una quotidianità sempre più difficile. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Le mamme sono convinte che senza figli la vita sia molto più semplice”: lo sfogo di una donna single - Una donna single e senza figli ha spiegato che a volte le sembra che le sue amiche mamme single diano per scontato che la sua vita è più semplice della ... 🔗fanpage.it

Mamme da record: a 66 anni partorisce il decimo figlio - Direttrice del Museo del Muro di Berlino, Hildebrandt ha recentemente dato alla luce il suo decimo figlio, confermandosi protagonista di una storia sulla maternità davvero fuori dal comune. Un parto ... 🔗mamme.it

Elena Santarelli: «Come crescono i figli se le mamme modificano i loro volti coi filtri?». Risponde la psicoterapeuta - L'analisi di Elena Santarelli Elena Santarelli ha denunciato sui social un comportamento che, evidentemente, ha riscontrato spesso: mamme che modificano i volti o l'aspetto dei propri figli. 🔗msn.com