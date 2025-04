Bergamonews.it - Pier Luigi e Pierbattista, la storia dei “cugini” Pizzaballa: dalla figurina introvabile al possibile nuovo Papa

Un dito che scorre una lista di nomi. Un gesto semplice che, in questi giorni, più o meno tutti stanno facendo interrogandosi su chi potrebbe essere il prossimo. Un gesto per certi versi simile a quello che si faceva da bambini scambiandosi le figurine, scandito dal rituale “celo, celo, manca”.Oggi, a distanza di anni, gli stessi bambini, diventati adulti, avranno forse rivissuto le sensazioni di quei momenti, quando sotto il loro indice è apparso per la prima volta il nome del cardinalebattista, omonimo dell’portiere dell’Atalanta, diventato celebre anche tra i più giovani per lasua leggendaria.Non si tratta di una semplice coincidenza, perché il mitico estremo difensore della Dea degli anni Sessanta e Settanta, per ammissione proprio del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, è un lontano parente delbile bergamasco.