Base jumper russa ritrovata senza vita sul Monte Brento probabile mancata apertura del paracadute

Base jumper russa di 56 anni le cui ricerche erano cominciate ieri sera per il mancato rientro dopo un lancio con la tuta alare dal Monte Brento. La donna è stata trovata da una squadra di terra del Soccorso Alpino in una zona impervia nel bosco a una quota di circa 700 metri, 180 metri più a valle dell'exit Eagles sul Monte Brento, fra la via del Boomerang e lo scudo di Cima alle Coste (Dro). Da una prima ricostruzione è probabile che la Base jumper non sia riuscita ad aprire il paracadute, dopo essersi lanciata con la tuta alare. Quotidiano.net - Base jumper russa ritrovata senza vita sul Monte Brento: probabile mancata apertura del paracadute Leggi su Quotidiano.net È stato ritrovato poco prima delle 10 il corpo delladi 56 anni le cui ricerche erano cominciate ieri sera per il mancato rientro dopo un lancio con la tuta alare dal. La donna è stata trovata da una squadra di terra del Soccorso Alpino in una zona impervia nel bosco a una quota di circa 700 metri, 180 metri più a valle dell'exit Eagles sul, fra la via del Boomerang e lo scudo di Cima alle Coste (Dro). Da una prima ricostruzione èche lanon sia riuscita ad aprire il, dopo essersi lanciata con la tuta alare.

