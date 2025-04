Albanella ore d’ansia per un uomo scomparso Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche da oltre 24 ore

ricerche di un uomo residente a Battipaglia, scomparso da ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle ore 6, quando la madre, non vedendo rientrare il figlio, ha denunciato la sua scomparsa alle autorità.Le operazioni di ricerca si stanno concentrando in località San Cesareo, nel territorio di Albanella, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli è al lavoro senza sosta, supportata da personale SAPR specializzato nella conduzione di droni, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e da un’Unità di Comando Locale per il coordinamento degli interventi.Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, pronti a intervenire in caso di necessità. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’allontanamento e tutte le ipotesi restano aperte. Zon.it - Albanella, ore d’ansia per un uomo scomparso: Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche da oltre 24 ore Leggi su Zon.it Proseguono senza sosta ledi unresidente a Battipaglia,da ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle ore 6, quando la madre, non vedendo rientrare il figlio, ha denunciato la sua scomparsa alle autorità.Le operazioni di ricerca si stanno concentrando in località San Cesareo, nel territorio di, dove una squadra deideldel distaccamento di Agropoli è al lavoro senza sosta, supportata da personale SAPR specializzato nella conduzione di droni, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e da un’Unità di Comando Locale per il coordinamento degli interventi.Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, pronti a intervenire in caso di necessità. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’allontanamento e tutte le ipotesi restano aperte.

Cosa riportano altre fonti

Scompare 51nne a Ponticelli, ore di ansia a Napoli - Grande preoccupazione a Ponticelli per la misteriosa scomparsa di una 51nne. La donna, Luisa Pagliuca, è uscita da casa, in via Molino dei Cordari a Ponticelli, sabato mattina, 1 marzo, intorno alle 10,30. L'ultima volta è stata avvistata in prossimità dell'Ospedale del Mare. L'ultimo accesso su... 🔗napolitoday.it

"Morte" e "agonia". Papa, le parole cupe dell'arcivescovo Forte rompono un tabù: ore d'ansia - Il Papa è ancora in prognosi riservata. Il bollettino di ieri sera avrebbe fatto registrare un lieve miglioramento, ma di fatto la situazione resta critica. E a testimoniarlo sono le parole dell'arcivescovo Bruno Forte, uno dei prelati più vicini al Papa di cui ha curato l'ultima enciclica. E nelle parole dell'arcivescovo per la prima volta, in una intervista al Corriere, appare la parole "morte": "Vede, tutti noi preghiamo e ci auguriamo che Francesco si rimetta in salute. 🔗liberoquotidiano.it

"Vado a lavoro", ma scompare nel nulla: ore di ansia per Antonio - Sono ore di ansia a Napoli per la scomparsa di Antonio Cinquegrana. L'uomo si sarebbe allontanato da casa nella serata di giovedì scorso. Verso le 21, come racconta la famiglia in un appello lanciato sui social, Antonio aveva detto di doversi recare al lavoro, ma non ci sarebbe mai arrivato... 🔗napolitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Battipaglia, ore d’ansia per la scomparsa di Gerardo Locuratolo: ricerche senza sosta tra Albanella e San Cesareo; Albanella, ore d’ansia per un uomo scomparso: Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche da oltre 24 ore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Battipaglia, ore d’ansia per la scomparsa di Gerardo Locuratolo: ricerche senza sosta tra Albanella e San Cesareo - Continuano senza tregua le ricerche di Gerardo Locuratolo, il giovane uomo residente a Battipaglia di cui si sono perse le tracce dalla mattina di ieri. L’allarme è scattato intorno alle 6 del mattino ... 🔗ilvescovado.it