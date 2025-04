Maltrattamenti e minacce condannato ex marito di Adriana Volpe

condannato a 2 anni e 2 mesi Roberto Parli, ex marito della conduttrice televisiva Adriana Volpe, originaria di Trento: è questo quanto deciso dalla Quinta Sezione Collegiale del Tribunale di Roma, con l’uomo che era chiamato a rispondere di Maltrattamenti nei confronti di Volpe e della. Trentotoday.it - Maltrattamenti e minacce, condannato l'ex marito di Adriana Volpe Leggi su Trentotoday.it È statoa 2 anni e 2 mesi Roberto Parli, exdella conduttrice televisiva, originaria di Trento: è questo quanto deciso dalla Quinta Sezione Collegiale del Tribunale di Roma, con l’uomo che era chiamato a rispondere dinei confronti die della.

Cosa riportano altre fonti

Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce - Condannato a due anni e due mesi di reclusione l'imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice televisiva Adriana Volpe. L’accusa è quella di minacce e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla pm Claudia Alberti, se pur l'uomo non abbia mai vessato fisicamente la moglie, il loro rapporto è stato caratterizzato da continue violenze piscologiche e morali e minacce di morte. 🔗tg24.sky.it

Minacce e botte anche davanti al figlio, marito condannato per i maltrattamenti alla moglie - Quattro anni e mezzo di condanna per avere maltrattato la moglie, anche davanti al figlio minore. La donna avrebbe acconsentito ad avere rapporti sessuali pur di evitare le botte. Per i giudici della Corte d’appello di Perugia “integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, lesioni... 🔗perugiatoday.it

Adriana Volpe, condannato l’ex marito Roberto Parli per maltrattamenti e minacce - Dopo un processo durato oltre tre anni, la quinta sezione penale del tribunale di Roma ha inflitto due anni e due mesi di reclusione a Roberto Parli, l’ex marito di Adriana Volpe, con l’accusa di maltrattamenti familiari ai danni della conduttrice televisiva e della figlia Gisele oggi tredicenne. Perché il marito di Adriana Volpe è stato condannato L’ex marito di Adriana Volpe, il 50enne Roberto Parli, è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della nota conduttrice tv e della figlia. 🔗dilei.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltrattamenti e minacce, condannato l'ex marito di Adriana Volpe; Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce; Maltrattamenti e minacce, condannato l'ex marito di Adriana Volpe; L'ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, condannato per maltrattamenti: «Insulti, umiliazioni e minacce di morte». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce - Il Tribunale di Roma ha condannato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice, a due anni e due mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti e minacce sottoposti all’ex ... 🔗tg24.sky.it

Adriana Volpe: l’ex marito condannato per maltrattamenti - Roberto Parli condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti psicologici. La conduttrice: «Ho provato ad aiutarlo, è stato tutto inutile» ... 🔗vanityfair.it

Maltrattamenti e minacce, condannato l'ex marito di Adriana Volpe - Maltrattamenti e minacce, condannato l'ex marito di Adriana Volpe L'ex marito della conduttrice televisiva trentina Roberto Parli è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti ... 🔗informazione.it