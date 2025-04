Vinti due milioni di euro al Gratta e Vinci la dea bendata in una tabaccheria di Pineto

Vincita con un biglietto Gratta e Vinci da 20 euro, a Pineto (Provinia di Teramo). Un colpo da due milioni per il fortunato. Il biglietto de "Il Maxi Miliardario New" è stato acquistato nei giorni scorsi in un punto vendita di via Gabriele D'Annunzio. A comunicare la notizia è stata Agimeg. Ilpescara.it - Vinti due milioni di euro al Gratta e Vinci, la dea bendata in una tabaccheria di Pineto Leggi su Ilpescara.it Maxita con un bigliettoda 20, a(Provinia di Teramo). Un colpo da dueper il fortunato. Il biglietto de "Il Maxi Miliardario New" è stato acquistato nei giorni scorsi in un punto vendita di via Gabriele D'Annunzio. A comunicare la notizia è stata Agimeg.

