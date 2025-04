Mister Movie Coyote vs Acme il film salvato arriva al cinema Gioia e riscatto per Will Forte

Mister Movie | Coyote vs Acme riceve finalmente possibilità sulla Data di Uscita - Il film Coyote Vs. Acme, un mix di animazione e live-action con protagonisti i celebri Looney Tunes, ha vissuto una storia travagliata. Inizialmente completato e pronto per il debutto, il progetto è stato accantonato nel novembre 2023 da Warner Bros. Discovery per ragioni fiscali, una decisione che ha generato molte polemiche tra fan e addetti ai lavori. Tuttavia, recenti dichiarazioni del doppiatore Eric Bauza lasciano intravedere una possibile rinascita del film, legata al successo del prossimo titolo animato della saga: The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Coyote vs Acme: Il Film Dei Looney Tunes Potrebbe avere una Data di Uscita - Dopo una lunga e travagliata vicenda, il film Coyote vs Acme, un progetto ibrido tra live-action e animazione ispirato ai celebri Looney Tunes, potrebbe finalmente arrivare al pubblico. Sebbene la Warner Bros. abbia più volte messo in discussione la produzione, sembra che una nuova speranza sia all’orizzonte grazie all’interessamento di Ketchup Entertainment, pronto ad acquisire i diritti del film. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

