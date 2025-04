Edilizia scolastica nuove aule per il Marconi a San Miniato piscina di Cisanello per gli studenti

Edilizia scolastica a cura della Provincia di Pisa. In prima linea una notizia che riguarda il Liceo Scientifico Marconi di San Miniato in località La Scala: “Nei giorni scorsi è stato firmato con Polis il contratto di locazione che prevede. Pisatoday.it - Edilizia scolastica: nuove aule per il 'Marconi' a San Miniato, piscina di Cisanello per gli studenti Leggi su Pisatoday.it Alcune soluzioni in vista, per quanto attiene l’a cura della Provincia di Pisa. In prima linea una notizia che riguarda il Liceo Scientificodi Sanin località La Scala: “Nei giorni scorsi è stato firmato con Polis il contratto di locazione che prevede.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Toppetti replica al Pd sull'edilizia scolastica: "Gestione prudente ma estremamente concreta" - L'amministrazione comunale Masci sta gestendo in modo prudente, puntuale e massimamente operativo l'edilizia scolastica. A dirlo l'assessore Valeria Toppetti, che replica alle accuse mosse dal Partito Democratico che parla di inerzia inaccettabile: "Per quanto riguarda il cantiere della scuola... 🔗ilpescara.it

App IO, aggiunte nuove funzioni. Possibile accedere a oltre 340 mila servizi: dalla mensa scolastica al cedolino della pensione - È online il nuovo sito dell’app IO, progettato per fornire informazioni più chiare e accessibili sui servizi digitali offerti. Il restyling introduce una struttura dei contenuti migliorata e un’interfaccia grafica aggiornata, allineata al design dell’app. Il sito è ora disponibile all’indirizzo ioapp.it. L'articolo App IO, aggiunte nuove funzioni. Possibile accedere a oltre 340 mila servizi: dalla mensa scolastica al cedolino della pensione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Dopo il Superbonus: nuove regole per il prezzo massimo degli alloggi Peep ed edilizia convenzionata - Il Comune di Modena ha definito le modalità di calcolo del nuovo prezzo massimo iniziale di cessione per gli alloggi Peep e di edilizia convenzionata che hanno beneficiato di interventi per l’efficienza energetica e il consolidamento statico. La delibera, approvata lunedì 10 marzo dal Consiglio... 🔗modenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Edilizia scolastica: nuove aule per il 'Marconi' a San Miniato, piscina di Cisanello per gli studenti; Edilizia scolastica, conclusi lavori per circa 18 milioni di euro per il nuovo anno scolastico negli Istituti superiori della Città metropolitana; Edilizia scolastica, conclusi lavori per 18 milioni di euro; Anno scolastico 2024/25 Prima campanella ad Arenzano nuove aule per l'Istituto Massano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Edilizia scolastica: anche il Marconi di San Miniato tra gli interventi previsti della provincia - Alcune soluzioni in vista, per quanto attiene l’edilizia scolastica a cura della Provincia di Pisa. In prima linea una notizia che riguarda il Liceo ... 🔗gonews.it

Circolari, immerse nel verde, inondate di luce: le nuove scuole sono green - Quattro progetti per altrettanti istituti scolastici sono un esempio di come anche le scuole possono essere costruite coniugando economia circolare, risparmio ... 🔗repubblica.it

Facciata, infissi, aule: nuova vita per la scuola elementare - Facciata, infissi, aule: nuova vita per la scuola elementare. La scuola primaria Anzani di Monza ha oggi tagliato il nastro ... 🔗primamonza.it