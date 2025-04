Papa conclusa la cerimonia funebre

Papa Francesco, concludendo la cerimonia funebre. Lungo applauso. Subito dopo è iniziato il deflusso dei fedeli dalla piazza. Tra le delegazioni le prime a lasciare S.Pietro, per motivi di sicurezza, sono quelle di Usa, Ucraina,Palestina,Francia,Spagna,Reali inglesi, Brasile e il presidente Mattarella. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.12 Dopo la preghiera dell'Ultima Commendatio (ultima raccomandazione), la Valedictio (commiato) e le suppliche, il cardinal Re ha asperso con l'acqua benedetta e ha incensato il feretro diFrancesco, concludendo la. Lungo applauso. Subito dopo è iniziato il deflusso dei fedeli dalla piazza. Tra le delegazioni le prime a lasciare S.Pietro, per motivi di sicurezza, sono quelle di Usa, Ucraina,Palestina,Francia,Spagna,Reali inglesi, Brasile e il presidente Mattarella.

