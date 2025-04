Nelle carceri detenuti seguono insieme i funerali del Papa

detenuti stanno seguendo i funerali del Papa sui televisori negli spazi comuni allestiti dagli stessi istituti per consentire a tutti di poter partecipare alla cerimonia. A quanto si apprende, alcuni detenuti avrebbero anche chiesto, e ottenuto, il permesso di essere in piazza San Pietro per essere ai funerali. Quotidiano.net - Nelle carceri detenuti seguono insieme i funerali del Papa Leggi su Quotidiano.net Da Brescia a Rebibbia, fino al carcere di Regina Coeli, dove Francesco è stato fino a tre giorni prima di morire, alcunistanno seguendo idelsui televisori negli spazi comuni allestiti dagli stessi istituti per consentire a tutti di poter partecipare alla cerimonia. A quanto si apprende, alcuniavrebbero anche chiesto, e ottenuto, il permesso di essere in piazza San Pietro per essere ai

