Una intera comunità sconvolta per la scomparsa di Sabrina morta a 38 anni dopo un intervento di chirurgia estetica Di professione parrucchiera era molto conosciuta e stimata a Gaeta

La comunità di Gaeta è sconvolta dalla tragica notizia della morte di Sabrina Nardella, una giovane madre di 38 anni, nota parrucchiera della città. La sua morte, avvenuta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata, ha lasciato tutti senza parole. La notizia ha scosso profondamente i cittadini, che ricordano Sabrina come una donna dolce, stimata e apprezzata, ma soprattutto come una madre amorevole.Il messaggio del sindaco Cristian LecceseIl sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia della vittima. In un commosso messaggio ha dichiarato: "Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia". Il primo cittadino ha sottolineato quanto la sua morte improvvisa, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, abbia suscitato un'ondata di tristezza e cordoglio nella comunità.

