Il miracolo di Francesco tre mondi nemici in pochi metri a San Pietro

pochi metri quadrati, tre delegazioni che raccontano un mondo spaccato. Davanti al feretro di papa Francesco, nella solennità di piazza San Pietro, si sono incrociati Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i rappresentanti della Federazione Russa. Prima l'ex presidente americano, poi il capo di Stato ucraino hanno reso omaggio al "Papa della pace", prima di sedersi nel quadrilatero riservato alle principali autorità.Le file rosse sul sagrato ospitano sessanta posti ciascuna, ordinati secondo l'alfabeto francese. Trump e Zelensky, divisi non solo dal protocollo vaticano ma anche da idee inconciliabili su cosa sia una "pace giusta", si sono ritrovati nello stesso recinto dei potenti, alla destra della bara.La delegazione russa sullo stesso sagratoPoco più indietro, ma sempre nello spazio ristretto destinato agli ospiti istituzionali, siede Olga Lyubimova, ministra della Cultura russa, a capo della delegazione di Mosca.

