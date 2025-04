Il viaggio della rapinatrice finisce nella toilette del treno

nella toilette di un treno partito da Monaco di Baviera e diretto a Venezia Santa Lucia. Il riferimento è alla vicenda di una 34enne romena, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, fermata per un controllo da parte della polizia alla frontiera del Brennero. Trentotoday.it - Il viaggio della rapinatrice finisce nella toilette del treno Leggi su Trentotoday.it La sua libertà è di fatto finitadi unpartito da Monaco di Baviera e diretto a Venezia Santa Lucia. Il riferimento è alla vicenda di una 34enne romena, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, fermata per un controllo da partepolizia alla frontiera del Brennero.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marcelo annuncia il ritiro a 36 anni: “Il mio viaggio finisce qui” - Marcelo, ex stella del Real Madrid, celebre per essere uno dei giocatori più decorati nella storia del calcio, ha annunciato oggi il suo ritiro all’età di 36 anni. “Il mio viaggio da giocatore finisce qui, ma ho ancora tanto da dare al calcio. Grazie per tutto”, ha detto il brasiliano in un video su X. Marcelo ha avuto una delle carriere più ricche di trofei grazie al suo periodo d’oro al Real Madrid dal 2007 al 2022 e al suo ritorno nella stagione 2023-24 al club brasiliano con cui ha militato nei suoi primi anni di carriera, il Fluminense. 🔗lapresse.it

Come finisce il film Mangia prega ama? Un viaggio alla scoperta di sé, tra sapori, spiritualità e sentimenti - Nel finale di Mangia prega ama, Elizabeth Gilbert (interpretata da Julia Roberts) trova l’equilibrio interiore e l’amore. Dopo aver trascorso del tempo a Bali sotto la guida del guaritore Ketut Liyer, Elizabeth incontra Felipe (Javier Bardem), un affascinante uomo d’affari brasiliano. Nonostante le iniziali esitazioni dovute alle sue passate delusioni sentimentali, Elizabeth decide di aprirsi nuovamente all’amore. 🔗cinemaserietv.it

Finisce con la visita alla Walter Tosto il viaggio della delegazione cinese da Yancheng - È terminata oggi, 16 aprile, con una visita alla Walter Tosto, il viaggio della delegazione cinese di Yancheng a Chieti, tre giorni di incontri con le realtà del territorio per il gruppo formato sia da rappresentanti istituzionali e sia imprenditoriali, servito a rinsaldare un rapporto di... 🔗chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il viaggio della rapinatrice finisce nella toilette del treno fermo al Brennero. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media