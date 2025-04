Scappa dal trasportino la gatta Yuna da giorni vaga nella metro di Roma 8220Aiutatemi un treno potrebbe investirla8221

gatta Yuna, con un fiocchetto lilla al collo, vaga spaventata sulla metro B di Roma. Nonostante gli appelli sui social e l’impegno dei volontari e della security Atac, la micia non è ancora stata recuperata. Leggi su Fanpage.it Dal 24 aprile la, con un fiocchetto lilla al collo,spaventata sullaB di. Nonostante gli appelli sui social e l’impegno dei volontari e della security Atac, la micia non è ancora stata recuperata.

