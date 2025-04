Andrea Stroppa e il commento sui funerali del Papa Starnazzanti è polemica

Papa Francesco, una nota polemica è arrivata dai social. Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, ha criticato apertamente alcuni politici presenti: «Sono alla messa esequiale per il Santo Padre e vedere ex ministri ridere e starnazzare nell'attesa fa molta tristezza», ha scritto su X.Chi è Andrea StroppaClasse 1994, Andrea Stroppa si definisce «un nerd lievemente autistico», come dichiarato in un'intervista a Il Foglio. Perito tecnico, non laureato ed ex hacker vicino ad Anonymous, Stroppa ha mosso i primi passi nel mondo della cybersicurezza grazie all'incontro con l'imprenditore Marco Carrai, legato politicamente a Matteo Renzi.La sua prima affermazione pubblica risale a quando, a soli 22 anni, si fece notare con un'inchiesta giornalistica sulle campagne di disinformazione online attribuite alla Lega e al Movimento 5 Stelle.

