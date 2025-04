MotoGp pole di Quartararo a Jerez poi M Marquez e Bagnaia

Quartararo su Yamaha conquista la pole nel Gp di Spagna a Jerez, precedendo di 33 millesimi Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Appena fuori dal podio Alex Marquez e Franco Morbidelli. Lapresse.it - MotoGp: pole di Quartararo a Jerez, poi M. Marquez e Bagnaia Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – Fabiosu Yamaha conquista lanel Gp di Spagna a, precedendo di 33 millesimi Marce Francesco. Appena fuori dal podio Alexe Franco Morbidelli.

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Quartararo risorge ed è in pole con la Yamaha! Bagnaia in crescita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.43 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e a più tardi. Un saluto sportivo. 11.42 Appuntamento alle 15.00 con la Sprint Race. 11.41 Per Marc Marquez è stato fondamentale il gioco di squadra con il fratello Alex nel primo tentativo: la scia gli ha probabilmente consentito di guadagnare almeno un decimo. Ma non è bastato contro un redivivo Quartararo. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marini e Quartararo volano in Q2, Marquez favorito per la pole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Termina ufficialmente il Q1. Un ottimo Luca Marini si è qualificato in scioltezza per l’ultimo atto, facendo segnare il miglior tempo della sessione in 2:02.001. Un crono molto interessante, con il quale potrebbe puntare a un bel piazzamento se ripetuto in Q2. 17.12 Non ci sono attacchi alle prime due posizioni, Luca Marini e Fabio Quartararo passano il turno. 🔗oasport.it

Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2025: Marc Marquez in pole, Bagnaia caduto, sorpresa Quartararo - Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del Qatar 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Qatar, firmando uno spettacolare giro conclusivo con cui è riuscito a lasciarsi alle spalle il fratello Alex Marquez. 🔗oasport.it

