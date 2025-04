Dopo una breve malattia si è spento a 54 anni don Mauro Leonardelli

anni di don Mauro Leonardelli, spento nella notte tra il 25 e 26 aprile da una malattia con cui stava combattendo. Trentotoday.it - Dopo una breve malattia si è spento a 54 anni don Mauro Leonardelli Leggi su Trentotoday.it Nel giorno in cui si celebra il funerale di Papa Francesco, un’altra tragica notizia ha sconvolto la diocesi di Trento e la comunità di fedeli, con la triste scomparsa a soli 54di donnella notte tra il 25 e 26 aprile da unacon cui stava combattendo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia - Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ricoverato, “in osservazione”, in seguito a non meglio specificati effetti collaterali della terapia per far fronte al cancro diagnosticatogli a inizio 2024. Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il ricovero Il monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata rivelata, su consiglio dei medici aveva deciso di riposarsi giovedì. 🔗secoloditalia.it

Fedez: età, altezza, peso, nome, figli, malattia, quanto guadagna, fidanzate vip prima e dopo Chiara - Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è uno dei rapper più influenti della scena musicale italiana, ma anche un imprenditore di successo e una figura mediatica sempre al centro dell’attenzione. Anche lui è al Festival di Sanremo 2025. La sua carriera è un mix esplosivo di musica, business, reality show e vita privata, con una biografia che si intreccia indissolubilmente a quella di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale con cui ha formato la coppia più seguita d’Italia fino alla recente separazione. 🔗caffeinamagazine.it

Bianca Balti: una nuova me stessa. «Dopo la malattia i brand non mi hanno più cercato» - Alla vigilia della sua partecipazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025, Bianca Balti ha raccontato in un post su Instagram cosa le è accaduto dopo la diagnosi di cancro. «Quando mi è stato diagnosticato un cancro, a parte l’invio di fiori e biglietti pieni di affetto, i brand hanno smesso di vedermi come qualcuno che potesse rappresentarli». Una presa di distanza che, nel dispiacere, ha alimentato la voglia della modella di dimostrare il suo valore. 🔗amica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

?Morto Giovanni Scambia dopo una breve malattia, era un luminare dei tumori ginecologici: aveva 66 anni; La scomparsa del professor Giovanni Scambia; Supplenze brevi: 30 giorni annuali di assenza per malattia retribuiti al 50%, poi il contratto si risolve; «Scambia ha salvato tante vite umane, la medicina italiana perde un maestro». 🔗Ne parlano su altre fonti