Salerno a lutto addio al luogotenente della Polizia Municipale Claudio Vuolo

lutto nel quartiere di Torrione per la scomparsa di Claudio Vuolo, luogotenente della Polizia Municipale di Salerno. La notizia della sua scomparsa sta suscitando dolore in quanti lo conoscevano. E in tanti si stanno stringendo, in queste ore, alla moglie Florida, alle figlie Rosaria e Carmen, al. Salernotoday.it - Salerno a lutto, addio al luogotenente della Polizia Municipale Claudio Vuolo Leggi su Salernotoday.it nel quartiere di Torrione per la scomparsa didi. La notiziasua scomparsa sta suscitando dolore in quanti lo conoscevano. E in tanti si stanno stringendo, in queste ore, alla moglie Florida, alle figlie Rosaria e Carmen, al.

Su questo argomento da altre fonti

Addio a monsignor Gerardo Pierro: lutto nella Chiesa per la scomparsa dell'arcivescovo emerito di Salerno - La Chiesa piange la scomparsa di sua eccellenza mons.Gerardo Pierro, arcivescovo emerito di Salerno-Campagna-Acerno e gia? vescovo di Avellino dal 1987 al 1992. La notizia della sua dipartita ha scosso profondamente la comunita? ecclesiastica e i fedeli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo... 🔗avellinotoday.it

Salerno a lutto: addio al professore Federico Sanguineti, il cordoglio del sindaco - Addio al professor Federico Sanguineti, personalità di spicco nel mondo della cultura e della didattica. "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Federico Sanguineti. Ci lascia un intellettuale di alto profilo culturale e civile - ha scritto il sindaco di... 🔗salernotoday.it

Salerno a lutto, addio al maresciallo Baldi: il cordoglio del sindaco - E' scomparso prematuramente, il maresciallo ordinario della Polizia Municipale di Salerno, Gianfranco Baldi, dopo aver combattuto contro una grave malattia. Baldi ha svolto con competenza, passione e dedizione numerosi ed importanti incarichi al servizio del Comune di Salerno e della Pubblica... 🔗salernotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salerno a lutto, addio al luogotenente della Polizia Municipale Claudio Vuolo; Salerno a lutto, addio al luogotenente della Polizia Municipale Claudio Vuolo; Lutto nazionale per Papa Francesco: bandiere a mezz asta e un minuto di silenzio il 26 aprile in provincia di Salerno; Lutto nell'Arma dei Carabinieri: addio al luogotenente Vincenzo Sessa, in tanti ai funerali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Salerno, Arma dei carabinieri in lutto: addio al luogotenente Vincenzo Sessa - a testimonianza di un riconosciuto e profondo legame istituzionale L'articolo Salerno, Arma dei carabinieri in lutto: addio al luogotenente Vincenzo Sessa proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

Guardia Costiera in Lutto: È Morto Sebastiano Auriemma, pioniere del Sindacato Militare - ( di Donato Angelini) - Il Luogotenente in quiescenza della Guardia Costiera Sebastiano Auriemma, 58 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di S ... 🔗infodifesa.it

Salerno. Ieri l’ultimo saluto al luogotenente Vincenzo Sessa - Nel pomeriggio di ieri a Salerno, presso la Chiesa del Gesù Redentore si è celebrato il rito funebre per il Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Sessa, già in servizio quale Capo Centrale Operativa ... 🔗vocedistrada.it