Corteo del 25 aprile grande partecipazione in centro fischi a Bucci e Piciocchi

aprile le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione si sono spostate in centro, con una grande partecipazione di. Genovatoday.it - Corteo del 25 aprile: grande partecipazione in centro, fischi a Bucci e Piciocchi Leggi su Genovatoday.it Dopo la mattinata al teatro Ivo Chiesa con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha anche deposto una corona al cimitero di Staglieno, venerdì 25le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione si sono spostate in, con unadi.

