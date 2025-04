Rubano il telefono e picchiano un giovane in stazione identificato 21enne

stazione carabinieri di Verdello. Il provvedimento è stato notificato a D.C., 21enne residente a Verdello, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine.La misura scaturisce da un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Bergamo dopo la denuncia di una rapina il 9 novembre 2024 da parte di un 23enne residente a Verdellino. Il giovane si era presentato in caserma per segnalare un'aggressione subita nel primo pomeriggio di pochi giorni prima, il 6 novembre, nel parcheggio della stazione ferroviaria di Verdellino.Il 23enne aveva riferito che due giovani lo avevano avvicinato sottraendogli il cellulare dalla tasca.

