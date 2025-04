Paternò pusher 41enne arrestato dai carabinieri

carabinieri, insieme ai colleghi della Stazione carabinieri di Belpasso e con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente in città, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di un significativo quantitativo di cocaina destinata allo spaccio.L'attività trae origine da un'articolata azione info-investigativa, maturata nel tempo attraverso mirati servizi di osservazione condotti in modo discreto e a distanza, che hanno consentito di raccogliere importanti elementi indiziari in merito a un sospetto traffico di stupefacenti in un'area residenziale di Paternò. È proprio sulla base delle risultanze emerse da tali accertamenti che i militari hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo, situata in via Circumvallazione, con l'obiettivo di ottenere riscontri concreti.

