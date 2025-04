Calciomercato Inter LIVE gli scenari per il futuro di Aleksandar Stankovic c’è concorrenza per Krstovic

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Inter in tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI' 4 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI' 3 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI' 24 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MERCOLEDI' 23 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MARTEDI' 22 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LUNEDI' 21 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – DOMENICA 20 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LIVEUltimissime Calciomercato Inter – SABATO 26 APRILEKrstovic Inter, anche la Juve sonda il terreno per la punta del Lecce: bianconeri pronti a giocarsi quella carta per sbaragliare la concorrenza!Inter e Juve su Krstovic: i bianconeri hanno un vantaggio.

Calciomercato Inter LIVE: piano per Valentin Carboni, la clausola per vedere Nico Paz in nerazzurro. Arda Guler…

Calciomercato Inter LIVE: Gustavo Sà il nome nuovo per il centrocampo, pronta una mini rivoluzione in estate

Calciomercato Inter LIVE: definito il futuro di Pio Esposito, piace Arda Guler

