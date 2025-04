Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale scattato il fermo

scattato il fermo per una Navetta turistica effettuata con un mezzo atipico. Durante i consueti accertamenti, le pattuglie della Municipale hanno scovato un mezzo da 8 posti che era già stato ripetutamente controllato e segnalato per irregolarità nel servizio. Mercoledì scorso gli agenti hanno effettuato una nuova verifica dalla quale è emerso che una prescrizione sulla carta di circolazione vietava l'utilizzo del mezzo, che rientra appunto nella categoria dei veicoli atipici, al di fuori di percorsi stabiliti dall’ente proprietario della strada. Dal momento che nel Comune di Firenze non sono previsti itinerari di questo tipo, la pattuglia ha contestato immediatamente la violazione delle prescrizioni sulla carta di circolazione, con conseguente fermo amministrativo del veicolo per una durata massima di 6 mesi. Lanazione.it - Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 – Nonostante le irregolarità più volte segnalate, aveva proseguito a svolgere servizio per i turisti. Ma dopo l’ultimo accertamento èilper unaeffettuata con un mezzo atipico. Durante i consueti accertamenti, le pattuglie dellahanno scovato un mezzo da 8 posti che era già stato ripetutamente controllato e segnalato per irregolarità nel servizio. Mercoledì scorso gli agenti hanno effettuato una nuova verificaquale è emerso che una prescrizione sulla carta di circolazione vietava l'utilizzo del mezzo, che rientra appunto nella categoria dei veicoli atipici, al di fuori di percorsi stabiliti dall’ente proprietario della strada. Dal momento che nel Comune di Firenze non sono previsti itinerari di questo tipo, la pattuglia ha contestato immediatamente la violazione delle prescrizioni sulla carta di circolazione, con conseguenteamministrativo del veicolo per una durata massima di 6 mesi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, navetta turistica con targa provvisoria scaduta: mezzo sequestrato - Firenze, 23 aprile 2025 – Era stata fermata la prima volta una settimana fa, poi di nuovo ieri, 22 aprile, mentre trasportava turisti nel centro di Firenze. Una navetta con targa provvisoria francese è finita sotto sequestro da parte degli agenti del Reparto Fortezza per gravi irregolarità legate all'immatricolazione del veicolo. Durante il primo controllo, il conducente aveva mostrato un documento di immatricolazione temporanea con validità fino ad agosto 2025. 🔗lanazione.it

Circola con targa provvisoria francese scaduta e senza libretto, navetta turistica sequestrata - La prima volta era stata fermata una settimana fa, la seconda volta ieri quando è scattato il sequestro. Si tratta di una navetta turistica con targa di immatricolazione provvisoria francese. Durante il primo controllo alla pattuglia del reparto Fortezza il conducente aveva fornito un documento... 🔗firenzetoday.it

Travolto in moto dal bus navetta a Cascina Gobba: la vittima è Andrea Di Giacomo, aveva 34 anni - Milano, 17 marzo 2025 – Il bus-navetta diretto all’aeroporto avanza lungo via Padova. Arrivato all’altezza di Cascina Gobba, svolta a sinistra. Con tutta probabilità l’autista non si rende conto che alla sua destra c’è una moto. La dueruote è di fronte, sul rettilineo, in direzione opposta. Lo schianto è inevitabile. Questa la prima ricostruzione dell’incidente che è stato fatale per Andrea Di Giacomo, l’uomo che era alla guida della dueruote: soccorso in gravissime condizioni, è morto poco dopo in ospedale. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo; Firenze, navetta turistica irregolare fermata dalla Polizia Municipale: scatta il fermo; Ragazza scippata alla fermata di piazzale Lotto: le strappano la collana d'oro mentre la distraggono; L'avvocato Mandelli scrive al sindaco: Serve un Piano per traffico e sosta turistici. Quei bus, danno paesaggistico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, navetta turistica irregolare fermata dalla Polizia Municipale: scatta il fermo - Continua a svolgere servizio per i turisti nonostante le irregolarità più volte segnalate, ma con l’ultimo accertamento è scattato il fermo. 🔗055firenze.it

Firenze, navetta turistica con targa provvisoria scaduta: mezzo sequestrato - Firenze, 23 aprile 2025 – Era stata fermata la prima volta una settimana fa, poi di nuovo ieri, 22 aprile, mentre trasportava turisti nel centro di Firenze. Una navetta con targa provvisoria francese ... 🔗msn.com

Navetta turistica senza targa e assicurazione: multa e sequestro - Navetta turistica trovata in giro in maniera irregolare è stata multata e sequestrata dalla polizia municipale. E’ successo nei giorni scorsi quando una pattuglia del reparto Fortezza della ... 🔗nove.firenze.it