Catania esponente del clan Cappello sorpreso in compagnia di altri pregiudicati

Catania, impegnati sul territorio, h24, in mirati servizi di vigilanza e prevenzione, oltre che “pronto intervento”, hanno dato prova di particolare attenzione e tempestività operativa.In mattinata, la “gazzella” stava percorrendo via Dusmet, quando ha scorto una utilitaria con a bordo soggetti che, in base all’esperienza operativa dei militari, avevano un atteggiamento sospetto. I quattro, infatti, hanno tentato di evitare gli sguardi dei Carabinieri che stavano passando loro accanto, cercando anche di cambiare direzione di marcia.Questo modo di fare ha fornito all’equipaggio un fondato motivo di procedere ad un controllo, pertanto, paletta alla mano, i Carabinieri hanno intimato loro l’alt. Dayitalianews.com - Catania, esponente del clan Cappello sorpreso in compagnia di altri pregiudicati Leggi su Dayitalianews.com Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, i militari del Nucleo Radiomobile di, impegnati sul territorio, h24, in mirati servizi di vigilanza e prevenzione, oltre che “pronto intervento”, hanno dato prova di particolare attenzione e tempestività operativa.In mattinata, la “gazzella” stava percorrendo via Dusmet, quando ha scorto una utilitaria con a bordo soggetti che, in base all’esperienza operativa dei militari, avevano un atteggiamento sospetto. I quattro, infatti, hanno tentato di evitare gli sguardi dei Carabinieri che stavano passando loro accanto, cercando anche di cambiare direzione di marcia.Questo modo di fare ha fornito all’equipaggio un fondato motivo di procedere ad un controllo, pertanto, paletta alla mano, i Carabinieri hanno intimato loro l’alt.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il cimitero di Giarre (Catania) come deposito della droga, doppio blitz contro il clan Cappello-Cintorino: 39 arresti - Doppi blitz con due ordinanze di custodia cautelare in carcere per 39 indagati, 30 in carcere e nove agli arresti domiciliari. Sono i grandi numeri dell’operazione contro il clan Cappello-Cintorino condotta dalla Guardia di finanza di Catania e Messina e dai carabinieri della città dello Stretto. Tra i destinatari del provvedimento esponenti dei clan Cintorino-Cappello e Santapaola-Brunetto che, secondo l’accusa, tra il 2020 e il 2022, avrebbero gestito un traffico di droga rifornendo l’intera area ionica del Messinese, anche attraverso anche la “mediazione” di alcuni personaggi di rilievo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Torna a Napoli "O' Silan", per gli inquirenti esponente del clan Formicola - Marigliano - La Polizia spagnola lo ha imbarcato su un volo in partenza da Madrid: finisce così la latitanza dorata di "'O Silan", al secolo Stanislao Marigliano di anni 67, atteso in Italia per una condanna stabilita con sentenza passata in giudicato per ricettazione aggravata dal metodo mafioso. L’uomo... 🔗napolitoday.it

Mafia e droga, blitz contro il clan Cappello-Cintorino tra Messina e Catania: 39 arresti - Un’operazione tra le Procure delle due province ha colpito un’organizzazione criminale legata al clan “Cappello-Cintorino”, con accuse di narcotraffico, estorsioni e reati aggravati dal metodo mafioso. Dalle prime ore di questa mattina (13 marzo) i finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina, insieme ai carabinieri del comando provinciale di Messina, hanno eseguito una vasta operazione nelle province di Catania e Messina. 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esponente del clan Cappello vìola sorveglianza: bloccato con altri tre in via Dusmet; VIDEO | Droga fra Messina e Catania, colpo al cuore alla rete di spaccio legata al clan Cappello; Da Catania la droga arrivava a quintali, il traffico gestito dai Cappello-Cintorino: 11 arresti; Sequestrata villa a esponente del clan Cappello di Catania. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Catania. Esponente del clan Cappello sorpreso in compagnia di altri pregiudicati, in violazione alla sorveglianza speciale: denunciato - Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati sul territorio, h ... 🔗libertasicilia.it

Sequestrata villa a esponente del clan Cappello di Catania - (ANSA) - CATANIA, 03 APR - Un villa di 10 vani a Mascalucia, del un valore di circa 500mila euro, è stata sequestrata dalla polizia a Giovanni Piero Salvo, ritenuto affiliato al clan Cappello ... 🔗msn.com

Documentata l’influenza del clan “CAPPELLO” di Catania nella fascia jonica della provincia messinese - In quell’occasione, contestualmente, nell’ambito della sinergia investigativa attuata dalle DDA di Catania e di ... capeggiati dall’esponente del clan Cappello, Riccardo Pedicone, già ... 🔗strettoweb.com