Occupa terreno del demanio dove vengono scaricati rifiuti irregolarmente pensionato e imprenditore denunciati

rifiuti edili in un terreno della Regione Toscana scoperto dai carabinieri forestali di Empoli (Firenze) ha portato alla denuncia, a vario titolo, all'autorità giudiziaria di due uomini: un pensionato e un imprenditore. Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo Occupava senza titolo, senza autorizzazione l'area del demanio regionale, mentre l'altro è il titolare della ditta che ha conferito i rifiuti provenienti da demolizione edile. Entrambi, spiegano i carabinieri, sono accusati della gestione illecita di rifiuti 'speciali non pericolosi' ai sensi delle norme ambientali. Inoltre l'uomo trovato dai Forestali sul posto, in località Rio Morto a Castelfiorentino, un pensionato, è stato anche segnalato per 'invasione di terreni' perché Occupava una particella catastale di proprietà della Regione Toscana dal 2012 senza averne titolo. Lanazione.it - Occupa terreno del demanio dove vengono scaricati rifiuti irregolarmente: pensionato e imprenditore denunciati Leggi su Lanazione.it Empoli (Firenze), 26 aprile 2025 – Lo scarico diedili in undella Regione Toscana scoperto dai carabinieri forestali di Empoli (Firenze) ha portato alla denuncia, a vario titolo, all'autorità giudiziaria di due uomini: une un. Secondo quanto emerso dalle indagini, il primova senza titolo, senza autorizzazione l'area delregionale, mentre l'altro è il titolare della ditta che ha conferito iprovenienti da demolizione edile. Entrambi, spiegano i carabinieri, sono accusati della gestione illecita di'speciali non pericolosi' ai sensi delle norme ambientali. Inoltre l'uomo trovato dai Forestali sul posto, in località Rio Morto a Castelfiorentino, un, è stato anche segnalato per 'invasione di terreni' perchéva una particella catastale di proprietà della Regione Toscana dal 2012 senza averne titolo.

