Campania Plastic Free in azione nel weekend in 21 località dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco

"Buttare via la plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato". L'insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari di Plastic Free Onlus, l'associazione impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica.

Campania: Plastic Free in azione nel weekend in 21 località dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco - "Buttare via la plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel... 🔗salernotoday.it

