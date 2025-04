Rubano tre trattori ma i carabinieri li ritrovano subito col Gps

trattori in azione nella notte tra venerdì e sabato 26 aprile vicino ad Alseno. Una banda specializzata è infatti riuscita a portare via tre trattori da un'azienda agricola di Chiaravalle.I mezzi però, dotati si sistema antifurto Gps, sono stati trovati all'alba dai carabinieri. I ladri. Ilpiacenza.it - Rubano tre trattori ma i carabinieri li ritrovano subito col Gps Leggi su Ilpiacenza.it Ladri diin azione nella notte tra venerdì e sabato 26 aprile vicino ad Alseno. Una banda specializzata è infatti riuscita a portare via treda un'azienda agricola di Chiaravalle.I mezzi però, dotati si sistema antifurto Gps, sono stati trovati all'alba dai. I ladri.

