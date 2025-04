Esponente del clan Cappello sorpreso dai carabinieri in compagnia di altri pregiudicati denunciato

Nell'ambito della costante attività di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, i militari del nucleo radiomobile di Catania, impegnati sul territorio h24 in mirati servizi di vigilanza e prevenzione, mentre stavano percorrendo via Dusmet, hanno.

Catania, esponente del clan Cappello sorpreso in compagnia di altri pregiudicati - Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati sul territorio, h24, in mirati servizi di vigilanza e prevenzione, oltre che “pronto intervento”, hanno dato prova di particolare attenzione e tempestività operativa. In mattinata, la “gazzella” stava percorrendo via Dusmet, quando ha scorto una utilitaria con a bordo soggetti che, in base all’esperienza operativa dei militari, avevano un atteggiamento sospetto. 🔗dayitalianews.com

