Una primavera di cultura a Mandello torna il Festival della letteratura

Il 25 aprile ha preso il via a Mandello la VII edizione del Festival della letteratura, che proseguirà sino al 14 giugno. Scrittori provenienti da tutta Italia e locali, autori affermati ed esordienti, spettacoli legati al mondo letterario, arriveranno a Mandello per raccontarsi e raccontarci.

