Da Terlizzi in piazza San Pietro il piccolo Mark e la carezza di Papa Francesco a Pasqua Attraverso lui ha benedetto tutti i bimbi del mondo

benedetto da Papa Francesco nel giorno di Pasqua: il piccolo Mark, arrivato in piazza San Pietro da Terlizzi, è stato di certo uno degli ultimi bimbi a ricevere una carezza del pontefice, proprio il giorno prima della sua scomparsa. E' lo stesso sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, a. Baritoday.it - Da Terlizzi in piazza San Pietro, il piccolo Mark e la carezza di Papa Francesco a Pasqua: "Attraverso lui ha benedetto tutti i bimbi del mondo" Leggi su Baritoday.it danel giorno di: il, arrivato inSanda, è stato di certo uno degli ultimia ricevere unadel pontefice, proprio il giorno prima della sua scomparsa. E' lo stesso sindaco di, Michelangelo De Chirico, a.

