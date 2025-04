Incidente notturno a Muggiò Scontro tra auto e moto ferito un giovane

Muggiò nella notte tra venerdì e sabato, quando un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. L’Incidente è avvenuto intorno alle 00:57 del 26 aprile in via Libertà. A essere coinvolti un uomo di 45 anni, alla guida dell’autovettura, e un ragazzo di 18 anni, che viaggiava sulla sua moto.L’arrivo immediato dei soccorsiSubito dopo l’impatto, i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. Un’ambulanza di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è intervenuta in codice giallo, insieme ai carabinieri della compagnia di Desio, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.Le condizioni del motociclistaFortunatamente, il giovane centauro non ha riportato ferite critiche. Secondo quanto riferito, il 18enne era cosciente e ha tolto il casco autonomamente, segno che le sue condizioni erano stabili. Dayitalianews.com - Incidente notturno a Muggiò: Scontro tra auto e moto, ferito un giovane Leggi su Dayitalianews.com L’impatto nella notteMomenti di paura anella notte tra venerdì e sabato, quando un’e unasi sono scontrate violentemente. L’è avvenuto intorno alle 00:57 del 26 aprile in via Libertà. A essere coinvolti un uomo di 45 anni, alla guida dell’vettura, e un ragazzo di 18 anni, che viaggiava sulla sua.L’arrivo immediato dei soccorsiSubito dopo l’impatto, i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. Un’ambulanza di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è intervenuta in codice giallo, insieme ai carabinieri della compagnia di Desio, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.Le condizioni delciclistaFortunatamente, ilcentauro non ha riportato ferite critiche. Secondo quanto ri, il 18enne era cosciente e ha tolto il casconomamente, segno che le sue condizioni erano stabili.

