Livorno chiude il museo Fattori riaprirà a settembre per la mostra sul genio dei Macchiaioli

museo Fattori di Villa Mimbelli sarà temporaneamente chiuso per consentire l’avvio di un importante intervento di restauro e riqualificazione. I lavori interesseranno sia gli apparati decorativi della villa – con particolare attenzione agli affreschi e alla. Livornotoday.it - Livorno, chiude il museo Fattori: riaprirà a settembre per la mostra sul genio dei Macchiaioli Leggi su Livornotoday.it A partire da lunedì 28 aprile, ildi Villa Mimbelli sarà temporaneamente chiuso per consentire l’avvio di un importante intervento di restauro e riqualificazione. I lavori interesseranno sia gli apparati decorativi della villa – con particolare attenzione agli affreschi e alla.

