Tradimento replica puntate serali 25 aprile 2025 Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – venerdì 25 aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 9, 10 e 11 della seconda stagione in replica streaming.

Ipek riceve in prestito la carta di credito di suo padre nell'attesa di farne una nuova. Ilknur origlia una telefonata tra Yesim e Zuhal, dopodiché pretende delle spiegazioni.

Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica. Tolga viene preso come ostaggio da Kahraman ma, sopraggiunto Oltan, Kahraman lo libera.

Yesim e Ilknur vengono buttate fuori di casa da Mualla e devono perciò trovare una sistemazione, ma Yesim perde il portafogli e non possono pagare una camera d'albergo.

