Iniziative anche a Pescara per la Giornata della Terra 200 pulizie ambientali in tutta Italia e al estero

Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per. Ilpescara.it - Iniziative anche a Pescara per la Giornata della Terra, 200 pulizie ambientali in tutta Italia e all'estero Leggi su Ilpescara.it L’onda blu dei volontari Plastic Free è pronta ad entrare in azione per celebrare la 55esima edizione dell’Earth Day, laindetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni in cui versa il nostro Pianeta e su cosa poter fare per.

Se ne parla anche su altri siti

8 marzo, una giornata di iniziative all'insegna della cultura - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero della Cultura, anche per questo 2025, ha predisposto una serie di iniziative e appuntamenti che hanno lo scopo di valorizzare questo significativo evento. Tra queste, ecco quella che, per l’intera giornata di domani, prevede l’ingresso gratuito per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura. 🔗quotidiano.net

Giornata Mondiale del Rene: iniziative di prevenzione e cura in Humanitas Gavazzeni - Il 13 marzo si celebra la ‘Giornata Mondiale del Rene‘ e anche quest’anno l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Humanitas Gavazzeni parteciperà alle iniziative di sensibilizzazione sulla salute, offrendo consulenze gratuite a tutti coloro che desiderano informazioni e la possibilità di misurare la pressione arteriosa. L’obiettivo di questa giornata, ormai consolidato, è sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare per proteggere la salute dei reni. 🔗bergamonews.it

Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, le iniziative di Valditara - "Oggi, nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, ribadiamo il nostro impegno in favore di una scuola in cui ogni persona possa trovare il supporto necessario per esprimere i propri talenti". Si è espresso sui social il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara Il Palazzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito si è illuminato di blu dal tramonto di ieri, martedì 1 aprile, all'alba di oggi, in occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU con l'intento di richiamare ... 🔗iltempo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Iniziative anche a Pescara per la Giornata della Terra, 200 pulizie ambientali in tutta Italia e all'estero; Per la Giornata mondiale della Terra 11 appuntamenti Plastic Free in Abruzzo: due sono nel Pescarese; Giornata Mondiale della Terra: quattro appuntamenti Plastic Free nel Chietino per un Abruzzo più pulito; Pescara: le iniziative per la Giornata nazionale del Mare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giornata Mondiale della Terra: in Abruzzo 11 appuntamenti Plastic Free - Anche l’Abruzzo protagonista con 11 iniziative Plastic Free Onlus per l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dall'ONU ... 🔗rete8.it

22 aprile, è la Giornata della Terra: da Firenze al mondo per piantare alberi - Firenze, 21 aprile 2025 – “Sminuire l’impatto che 9 miliardi di persone hanno sul pianeta, non servirà a consegnare un futuro migliore ai nostri figli. Noi preferiamo impegnarci attivamente e per la G ... 🔗lanazione.it

Giornata della Terra, le iniziative di Plastic Free - Tanti eventi contro per sostenere la lotta contro l’inquinamento, dallo sport al deserto, fino alla pulizia in 200 siti italiani ed esteri ... 🔗ambienteambienti.com