Daniel Craig è Queer con Guadagnino nel mondo della Beat Generation

Guadagnino torna con il suo film più oscuro e alienante, adattando l’opera letteraria ‘Queer’ di William S. Burroughs in un trip cinematografico fatto di sperma, sudore e delirio lisergico. Daniel Craig è méta e spettro di questa discesa: un Bond sfatto e spettinato, naufrago nella Città del Messico anni Cinquanta, sempre un drink in mano e un’idea sbagliata in testa. Un film sul desiderio che non trova mai pace. E nemmeno risposte.Chi è il protagonista?Lee è un flâneur maledetto, americano in fuga, espatriato da tutto, soprattutto da se stesso. Craig lo interpreta come mai lo abbiamo visto: ubriaco, impresentabile, dolente, irresistibile nel suo degrado. Accanto a lui, Drew Starkey è Gene: oggetto del desiderio, giovane dai tratti angelici e dagli sbalzi d’umore brucianti. Quotidiano.net - Daniel Craig è Queer: con Guadagnino nel mondo della Beat Generation Leggi su Quotidiano.net Corpi che si sfiorano, sguardi che si ritraggono, desideri che divorano. Lucatorna con il suo film più oscuro e alienante, adattando l’opera letteraria ‘’ di William S. Burroughs in un trip cinematografico fatto di sperma, sudore e delirio lisergico.è méta e spettro di questa discesa: un Bond sfatto e spettinato, naufrago nella Città del Messico anni Cinquanta, sempre un drink in mano e un’idea sbagliata in testa. Un film sul desiderio che non trova mai pace. E nemmeno risposte.Chi è il protagonista?Lee è un flâneur maledetto, americano in fuga, espatriato da tutto, soprattutto da se stesso.lo interpreta come mai lo abbiamo visto: ubriaco, impresentabile, dolente, irresistibile nel suo degrado. Accanto a lui, Drew Starkey è Gene: oggetto del desiderio, giovane dai tratti angelici e dagli sbalzi d’umore brucianti.

