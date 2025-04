Ilfattoquotidiano.it - Milano, col metodo della “gomma bucata” rubano 5mila euro appena prelevati. Alla fine interviene la polizia

Hanno usato il‘ per rubare 4.900, soldi, a un cittadino italiano di 67 anni. Per questo ladiha fermato tre uomini, in concorso con un quarto complice rimasto ignoto. In particolare, gli agenti hanno arrestato un cittadino cubano 61enne per furto aggravato in concorso e lo hanno indagato in stato di libertà per ricettazione, un cittadino peruviano 37enne per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio, indagato per furto aggravato in concorso e, in, hanno indagato in stato di libertà un cittadino cubano 37enne per furto aggravato in concorso.I fatti risalgono alle 11 di venerdì, quando gli agentisesta sezionesquadra mobile milanese, durante un servizio finalizzato al contrasto di reati predatori, nei pressi di un istituto bancario di via Padova hanno individuato il 61enne che scrutava con attenzione l’internobanca mentre, appostati a poca distanza, si trovavano altri tre uomini.