Per la prima volta a Genova la World Press Photo Exhibition con scatti da tutto il mondo

World Press Photo Exhibition arriva per la prima volta a Genova, ospitata a Palazzo Ducale dal 30 aprile al 24 giugno 2025. Il capoluogo ligure sarà la prima città in Italia a inaugurare la mostra dedicata al migliore fotogiornalismo internazionale, destinata a 60 città nel mondo.

