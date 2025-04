Ravviva il fuoco con liquido infiammabile e si ustiona soccorso in codice rosso

Un uomo è stato soccorso a Busalla con gravi ustioni sul volto e alle mani. È successo intorno alle ore 12:30 di venerdì 25 aprile. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di circa 60 anni, avrebbe cercato di alimentare un fuoco acceso per bruciare alcune sterpaglie con del liquido infiammabile.

Ravviva il fuoco con liquido infiammabile e si ustiona: soccorso in codice rosso - Un uomo è stato soccorso a Busalla con gravi ustioni sul volto e alle mani. È successo intorno alle ore 12:30 di venerdì 25 aprile. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di circa 60 anni, avrebbe cercato di alimentare un fuoco acceso per bruciare alcune sterpaglie con del liquido infiammabile.

L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Verde Busalla e dall'automedica Golf 7, valutata la gravità delle ustioni il medico ha deciso di intubare il paziente, che è stato poi trasportato in

